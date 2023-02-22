Путин заявил, что сейчас идёт бой на исторических рубежах России
Москва, 22 февраля 2023, 16:21 — REGNUM Российские военные ведут бой на исторических рубежах России. Это происходит прямо сейчас, заявил президент страны Владимир Путин 22 февраля на митинге-концерте в Лужниках.
Напомним, накануне, 21 февраля, Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Большая часть его выступления посвящалась спецоперации на Украине.
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