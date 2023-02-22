Москва, 22 февраля 2023, 16:21 — REGNUM Российские военные ведут бой на исторических рубежах России. Это происходит прямо сейчас, заявил президент страны Владимир Путин 22 февраля на митинге-концерте в Лужниках.

Президент РФ Владимир Путин выступает на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества!»
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества!»
© Александр Вильф/РИА Новости
«Мы сегодня собрались на праздничное мероприятие. Но я знаю, вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идёт бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, как здесь стоят».
Владимир Путин

Напомним, накануне, 21 февраля, Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Большая часть его выступления посвящалась спецоперации на Украине.

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