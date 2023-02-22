Женева, Швейцария, , 16:39 — REGNUM Санкции в отношении Сирии, которые ранее были введены рядом стран, не должны мешать гуманитарному реагированию на разрушительное землетрясение в стране. На это указывается в протоколе выступления в Женеве заместителя специального посланника ООН по Сирии Наджат Рочди.

Здание ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Глава ВОЗ поприветствовал ослабление антисирийских санкций США

«Рочди настоятельно призвала страны-доноры обеспечить, чтобы все соответствующие гуманитарные исключения в связи с санкциями, которые могут помешать гуманитарному реагированию, использовались в полной мере», ― отмечается в тексте документа.

Ранее по теме: Эксперты ООН призвали снять все санкции с Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты ООН призвали к полной отмене санкций против Сирии. Они подчеркнули, что международное сообщество и особенно те страны, которые ввели антисирийские санкции, должны немедленно их отменить, чтобы в Сирию, пострадавшую от разрушительного землетрясения, могли беспрепятственно поступать гуманитарная помощь и финансовые средства.

Читайте ранее в этом сюжете: США призвали Совбез ООН открыть ещё два пункта доставки помощи в Сирию