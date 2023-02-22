Власти ДНР сообщили о самом сильном обстреле со стороны ВСУ за всё время

Донецк, , 16:07 — REGNUM Населенные пункты Донецкой Народной Республики в ночь на 22 февраля подверглись беспрецедентному обстрелу со стороны ВСУ. Отражать атаки системам противовоздушной обороны республики пришлось до утра. Об этом в эфире Первого канала заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Артиллерия ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, системы ПВО Донецкой Республики работали не только в городе Донецке, но и в других населенных пунктах, в том числе в Дебальцеве, в Мариуполе.

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Ранее аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой сообщил, что в течение пяти последних дней в Донецкой Народной Республике от обстрелов вооружённых формирований Украины погибли четыре мирных жителя. Такие данные приведены 22 февраля в телеграм-канале аппарата уполномоченного по правам человека.