Обозреватель The Federalist Бойд: жители США «не в восторге» от выступления Байдена в Польше

Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Многие жители США выступают против участия своей страны в конфликте на территории Украины, однако американский президент Джо Байден в своей речи в Варшаве 21 февраля заявил, что Вашингтон намерен и далее тратить их средства на поддержку Киева. Об этом 22 февраля написала журналистка Джордан Бойд в своей статье для издания The Federalist.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша помощь Украине нерушима, НАТО неделимо, и мы не отступим», — сказал президент США в Варшаве, что, по мнению автора публикации, является частью его в целом нескладной речи.

Также журналистка отметила, что выступление Байдена, несмотря на ожидания и гнетущую атмосферу, скорее напоминало его предвыборное турне, так как перед началом речи американского лидера звучали композиции рок-групп, а сам он фотографировался с детьми.

При этом она подчеркнула, что всё это происходит в момент, когда жители Соединённых Штатов страдают от самого высокого уровня инфляции и пытаются бороться с химической катастрофой в Огайо, а в поддержку продолжения помощи Киеву военного и финансового характера выступает менее половины американцев.

«Отсутствует какой-либо механизм контроля над расходованием средств, которые благополучно оседают на банковских счетах президента Владимира Зеленского, чей режим славится своей коррумпированностью», — указывается в статье.

Кроме того, журналистка подчеркнула, что Байден заявил в Польше о том, что жители США якобы «едины в своей решимости» снабжать Киев деньгами так долго, как это потребуется, невзирая на протесты американцев против этого.

В то же время, по словам Бойд, на фоне развала США изнутри американский лидер хвастается тем, что втягивает свою страну в глобальный конфликт, и не собирается даже рассматривать вариант мирного урегулирования на Украине. Также она добавила, что Байден в своей речи назвал единственно возможным завершением конфликта прекращение Россией военных действий и сам же признал, что Москва никогда не пойдёт на такой шаг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия остаётся приверженной закону о недопустимости ядерной войны даже после приостановки своего участия в ДСНВ.