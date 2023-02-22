Санду рассказала президенту Польши об экономических проблемах Молдавии

Варшава, , 16:07 — REGNUM Президенты Польши и Молдавии Анджей Дуда и Майя Санду провели встречу в Варшаве и обсудили проблемы молдавской экономики, сообщил журналистам глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

Анджей Дуда и Майя Санду © EPA/Albert Zawada/ТАСС

«У Молдавии много проблем, в том числе экономических, энергетических. Польша неоднократно поддерживала Кишинёв в этом аспекте, например, в прошлом году, поддерживая её энергетически», — сказал Пшидач.

Он сообщил, что стороны также обсудили вопросы безопасности Молдавии. По мнению Варшавы, Польша помогает стабилизации ситуацию в регионе.

Пшидач также напомнил, что Молдавия в прошлом году получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Польша поддерживает этот курс.

Напомним, Санду прибыла в Варшаву к приезду туда президента США Джо Байдена. На встрече с ним молдавский лидер попросила нарастить поддержку молдавской экономики.

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