Поставляемое Киеву западное оружие не повлияет на ход СВО — Рябков
Москва, 22 февраля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Поставки Киеву западного летального оружия и военной техники никак на повлияют на ход специальной военной операции. Такое мнение высказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Авиация ВС России в зоне СВО
«Это [поставка ВСУ западного оружия] не меняет решимости нашей страны добиться полного выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией», — заявил Рябков в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации 22 февраля.
Также дипломат подчеркнул, что в последние дни среди лидеров западных стран идет обсуждение возможных поставок Киеву истребителей и основных боевых танков.
Ранее Сергей Рябков заявлял, что Россия не планирует в текущих реалиях как-либо менять ядерную доктрину.