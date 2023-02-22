Москва, 22 февраля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Поставки Киеву западного летального оружия и военной техники никак на повлияют на ход специальной военной операции. Такое мнение высказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация ВС России в зоне СВО

«Это [поставка ВСУ западного оружия] не меняет решимости нашей страны добиться полного выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией», — заявил Рябков в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации 22 февраля.

Также дипломат подчеркнул, что в последние дни среди лидеров западных стран идет обсуждение возможных поставок Киеву истребителей и основных боевых танков.

Ранее Сергей Рябков заявлял, что Россия не планирует в текущих реалиях как-либо менять ядерную доктрину.