Анкара, 22 февраля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В Турции арестовали более 340 человек по обвинению в мародёрстве и нарушении правил строительства после смертоносного землетрясения, сообщает телеканал Habertürk.

Дмитрий Сухов ИА REGNUM Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция

По подозрению в нарушении правил строительства зданий, обрушившихся при землетрясении, произошедшем 6 февраля, арестовали 160 человек. По делу о мародёрстве выявили ещё 282 подозреваемых, 181 из них уже арестован.

По сообщению телеканала, эти цифры не окончательные.

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Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, смертоносное землетрясение, произошедшее на юго-востоке Турции, унесло жизни более 42 тысяч человек.