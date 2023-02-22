Киев, , 15:59 — REGNUM Украинские боевики готовят наступление, но о сроках его начала командование ВСУ не намерено сообщать, заявил командующий объединёнными силами украинских войск Сергей Наев в интервью «Укринформ».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Наева, украинское командование готовит «соответствующие силы для этого, но когда оно состоится — это тайна».

Наступление ВСУ могут начать в случае усиления активности российских и белорусских войск на границе Украины с Белоруссией. Наев пообещал «зеркально» отреагировать на повышение «уровня угрозы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Наев накануне, 21 февраля, заявил, что, во избежание удара со стороны Белоруссии, ВСУ проводят учения в Чернобыльской зоне.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ проводят учения в Чернобыльской зоне