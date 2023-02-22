Москва, 22 февраля, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Танковые подразделения Южного военного округа успешно решают поставленные перед ними задачи в зоне проведения спецоперации. Видеокадры работы экипажей танков Т-72А по объектам ВСУ, расположенным на правобережье Днепра, опубликовало 22 февраля в своем телеграм-канале Министерство обороны РФ.

Цитата из видео. Министерство обороны России Танки Т-72А уничтожают объекты ВСУ

Танкисты успешно поражают цели, в том числе уничтожая военные объекты, бронированную технику и живую силу противника в южном секторе специальной военной операции. С помощью беспилотников они получают их координаты на значительном удалении и вне прямой видимости.

«С закрытых огневых позиций уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также иностранная военная техника на правом берегу Днепра», — говорится в сообщении МО РФ.

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Как отметили в ведомстве, высокую точность огня и низкий уровень опасности для экипажа танков обеспечивает скрытное расположение машины. Она не видна противнику, а танковый снаряд летит по баллистической траектории.