Калининград, 22 февраля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Балтийский флот провёл учения по противовоздушной обороне в порте Балтийск Калининградской области, сообщает 22 февраля пресс-служба флота.

Дарья Драй ИА REGNUM Фронтовой бомбардировщик Су-24

В учениях задействовали более 10 надводных кораблей и катеров. Экипажи отработали способы совместного применения средств ПВО при отражении ударов с воздуха противника. В роли условного противника выступали бомбардировщики Су-24 и вертолеты Ми-24 и Ка-27. Экипажи также отработали задачи по уничтожению низколетящих целей, в том числе беспилотников.

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«Воздушные цели были условно уничтожены из зенитно-артиллерийских установок, артиллерийских установок АК-630 и других средств противовоздушной обороны кораблей, что подтвердили средства объективного контроля», — сообщает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат ВМФ России «Адмирал флота Советского Союза Горшков» достиг берегов Южно-Африканской Республики для участия в военно-морских учениях.