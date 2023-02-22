Канберра, , 15:48 — REGNUM Австралийская аэрокосмическая компания Black Sky Aerospace (BSA) осуществила запуск прототипа ракеты большой дальности. Испытательный пуск был осуществлён с платформы кузова грузовика Mercedes Benz Unimog и прошёл успешно. Об этом 22 февраля сообщает портал Australian Manufacturing Forum.

Пуск ракеты Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Власти Австралии выделили $1,4 млрд на закупку вооружения у США

Утоняется, что учебная ракета TM229 «Циклон» длиной 3,7 м и диаметром 229 мм была запущена дистанционно из специальной оружейной установки. Все части ракеты были изготовлены в Австралии и установлены в кузове бывшего армейского грузовика.

Запуск состоялся с полигона Black Sky в юго-западной части штата Квинсленд.

Как пояснил генеральный директор BSA Блейк Николик, пуск был осуществлен в целях проверки системы и дизайна ракеты. По его словам, компания смогла собрать ценные данные для будущих пусков.

Ранее по теме: В Австралии пообещали не проводить испытаний противоспутниковых ракет

«Это большой шаг вперед в сфере разработки [австралийских] ракет с огромным экспортным потенциалом», ― подчеркнул глава компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года правительство Австралии объявило об обещании «никогда не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет прямого взлёта». Отмечается, что это обязательство согласуется с ролью Австралии как «ответственного игрока в космосе».