Москва, , 15:35 — REGNUM Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов связал приостановку участия Москвы в Договоре о сокращении стратегического наступательного вооружения с попытками США всячески навредить России.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов © CHRISTIAN BRUNA/EPA/TASS

«<…> Сейчас США стремятся нанести России «стратегическое поражение» и пытаются всячески навредить России. Это свидетельствует о фундаментальном изменении обстоятельств», — написал Ульянов в своем Telegram-канале 22 февраля.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что включение ядерных потенциалов Франции и Великобритании в ДСНВ является невозможным при текущих обстоятельствах.

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