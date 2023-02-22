Постпред Ульянов объяснил приостановку участия России в ДСНВ
Москва, 22 февраля 2023, 15:35 — REGNUM Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов связал приостановку участия Москвы в Договоре о сокращении стратегического наступательного вооружения с попытками США всячески навредить России.
«<…> Сейчас США стремятся нанести России «стратегическое поражение» и пытаются всячески навредить России. Это свидетельствует о фундаментальном изменении обстоятельств», — написал Ульянов в своем Telegram-канале 22 февраля.
Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что включение ядерных потенциалов Франции и Великобритании в ДСНВ является невозможным при текущих обстоятельствах.
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