Москва, 22 февраля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов связал приостановку участия Москвы в Договоре о сокращении стратегического наступательного вооружения с попытками США всячески навредить России.

CHRISTIAN BRUNA/EPA/TASS Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

«<…> Сейчас США стремятся нанести России «стратегическое поражение» и пытаются всячески навредить России. Это свидетельствует о фундаментальном изменении обстоятельств», — написал Ульянов в своем Telegram-канале 22 февраля.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что включение ядерных потенциалов Франции и Великобритании в ДСНВ является невозможным при текущих обстоятельствах.