Кременная, ЛНР, , 15:41 — REGNUM Тяжёлая ситуация сложилась в районе города Кременная (ЛНР), заявил 22 февраля врио главы республики Леонид Пасечник.

Леонид Пасечник © Сергей Карпухин/ТАСС

«Ситуация тяжелая», — заявил Пасечник в интервью РИА Новости.

При этом телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» приводит заявление боевика ВСУ о том, что российские войска ведут под Кременной наступление и что ВСУ отступили на четыре километра.

Напомним, о сложной ситуации под Кременной и Сватово Пасечник заявлял 18 февраля: ВСУ ведут обстрелы, используя большой арсенал вооружений, поскольку их позиции находятся близко к населённым пунктам.

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