Кременная, ЛНР, 22 февраля, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Тяжёлая ситуация сложилась в районе города Кременная (ЛНР), заявил 22 февраля врио главы республики Леонид Пасечник.

Сергей Карпухин/ТАСС Леонид Пасечник

«Ситуация тяжелая», — заявил Пасечник в интервью РИА Новости.

При этом телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» приводит заявление боевика ВСУ о том, что российские войска ведут под Кременной наступление и что ВСУ отступили на четыре километра.

Напомним, о сложной ситуации под Кременной и Сватово Пасечник заявлял 18 февраля: ВСУ ведут обстрелы, используя большой арсенал вооружений, поскольку их позиции находятся близко к населённым пунктам.