Москва, , 15:33 — REGNUM Предприятия Ростеха нарастили производство передовых вооружений для российской армии, сообщили 22 февраля корреспонденту РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Дрон-камикадзе «Ланцет» (с) ИА REGNUM

«По некоторым позициям поставки выросли многократно», — сообщили в Ростехе.

Уточняется, что речь идёт о производстве Zala Aero дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также модернизированных реактивных системах залпового огня «Торнадо-С». Для РСЗО разработали высокоточные управляемые реактивные снаряды 9М544 и 9 М549, которые имеют повышенную дальность стрельбы в 120 км. Одна такая установка может запускать 12 снарядов.

В госкорпорации отметили, что «Куб» несет боевую часть весом три килограмма. Его скорость — 130 км в час. В свою очередь «Ланцет» может нести боевую часть в три килограмма. Дальность действия — 40 км. Кроме того, благодаря улучшенной аэродинамике «Ланцет» получил увеличенный радиус действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент концерна «Калашников» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») Алан Лушников рассказал о начале серийного производства снайперской винтовки Чукавина.