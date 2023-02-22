Прага, , 15:32 — REGNUM В Чехии осудили приостановку участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Этот документ, подписанный в 2010 году Россией и США, внёс вклад в укрепление доверия в ядерной области. Такое мнение высказал МИД Чехии в своем заявлении, сделанном 22 февраля.

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

Во внешнеполитическом ведомстве Чехии призвали к скорейшему возвращению к выполнению этого договора.

«Договор New START (ДСНВ), подписанный в Праге в 2010 году, внес вклад в усиление транспарентности, укрепление доверия в ядерной области и сокращение количества ядерного оружия. Чехия осуждает решение (президента РФ) Владимира Путина приостановить выполнение договора и призывает Россию к скорейшему возвращению к его выполнению», — говорится в заявлении.

Читайте также: Путин: Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ

Напомним, о том, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), президент РФ Владимир Путин заявил 21 февраля в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.