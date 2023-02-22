Кишинёв, 22 февраля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Президенту Молдавии Майе Санду удалось пообщаться с коллегой из США Джо Байденом во время его визита в Польшу. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба молдавского лидера.

Официальный сайт президента Молдавии Джо Байден и Майя Санду

«Молдавский лидер воспользовалась случаем этой встречи, чтобы донести до президента США сообщение о том, что в трудной ситуации, в которой мы находимся <…> нам требуется увеличение помощи от США для укрепления нашей экономической устойчивости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Санду, прося о дополнительной помощи, ссылалась на трудности, якобы возникшие из-за начала Россией спецоперации по денацификации Украины. Она также выразила благодарность США за оказанную ранее поддержку.

Стоит отметить, что Санду и другие представители руководства Молдавии традиционно обвиняют в экономическом кризисе, разразившемся в стране, начало Россией СВО. Однако кризис в Молдавии начался ещё полтора года назад, вскоре после того, как партия Санду «Действие и солидарность» победила на парламентских выборах и начала самостоятельно формировать правительство страны.