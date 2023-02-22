В ДНР за пять дней в результате обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя

Донецк, , 15:29 — REGNUM На протяжении пяти дней в Донецкой Народной Республике (ДНР) от обстрелов вооружённых формирований Украины погибли четыре мирных жителя. Об этом 22 февраля сообщает аппарат омбудсмена региона Дарьи Морозовой в своём телеграм-канале.

Последствия обстрела Донецка © Валентин Спринчак/ТАСС

Как следует из опубликованных аппаратом омбудсмена ДНР инфографики данных, в период с 17 по 21 февраля в регионе из-за действий киевских военных четыре мирных жителя погибли и ещё 16 пострадали.

Также указывается, что за весь период вооруженной агрессии Киева в республике погибли 5473 мирных жителя, включая 126 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ подвергли обстрелам Кировский и Петровский районы Донецка.