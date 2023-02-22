Тюмень, , 15:23 — REGNUM Житель города Нижневартовска (ХМАО) задержан в рамках уголовного дела о покушении на совершение диверсии, сообщили 22 февраля в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Российский гражданин, по версии следствия, планировал нанести вред объекту железнодорожной инфраструктуры. Он хотел вывести из строя релейные металлические шкафы, в которых находится аппаратура систем железнодорожной автоматики.

Как отмечают в ведомстве, житель Нижневартовска является идейным противником проведения спецоперации на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ 22 февраля распространила информацию о предотвращении диверсии в Нижневартовске на участке Свердловской железной дороги.

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