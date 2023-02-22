Тюмень, 22 февраля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Житель города Нижневартовска (ХМАО) задержан в рамках уголовного дела о покушении на совершение диверсии, сообщили 22 февраля в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Российский гражданин, по версии следствия, планировал нанести вред объекту железнодорожной инфраструктуры. Он хотел вывести из строя релейные металлические шкафы, в которых находится аппаратура систем железнодорожной автоматики.

Как отмечают в ведомстве, житель Нижневартовска является идейным противником проведения спецоперации на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ 22 февраля распространила информацию о предотвращении диверсии в Нижневартовске на участке Свердловской железной дороги.