Жителя Нижневартовска задержали за попытку диверсии на железной дороге
Тюмень, 22 февраля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Житель города Нижневартовска (ХМАО) задержан в рамках уголовного дела о покушении на совершение диверсии, сообщили 22 февраля в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области.
Иван Шилов ИА REGNUM
ФСБ
Российский гражданин, по версии следствия, планировал нанести вред объекту железнодорожной инфраструктуры. Он хотел вывести из строя релейные металлические шкафы, в которых находится аппаратура систем железнодорожной автоматики.
Как отмечают в ведомстве, житель Нижневартовска является идейным противником проведения спецоперации на Украине.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ 22 февраля распространила информацию о предотвращении диверсии в Нижневартовске на участке Свердловской железной дороги.