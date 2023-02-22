Варшава, , 15:21 — REGNUM Во время выступления в Варшаве со словами в поддержку ВСУ президент Польши Анджей Дуда оговорился, поблагодарив вместо украинских солдат российских военнослужащих. Видео с отрывком речи польского лидера, произнесённой перед выступлением главы Белого дома Джо Байдена, в телеграм-канале опубликовал политолог и публицист Матеуш Пискорский.

Анджей Дуда © IMAGO/MATEUSZ SLODKOWSKI/FOTONEW/Global Look Press

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«Украина не пала по сей день благодаря героизму защитников Украины, героизму российских солдат, а также благодаря поддержке, оказанной Украине свободным миром!» — заявил глава Польши.

По мнению политолога, подобная ошибка может, в частности, говорить о сильном волнении Дуды из-за визита «лидера свободного мира» Байдена.

«Оговорка по Фрейду или, может быть, «скрытая пророссийская колонна»? А может быть, стресс, ведь, в конце концов, начальник приехал из-за океана», — сыронизировал Пискорский.

Ранее по теме: Дуда: США берут на себя ответственность за безопасность Европы и мира

Как сообщало ИА REGNUM, визит в Польшу президент США Джо Байден совершил 21 февраля. Дуда назвал этот визит «чрезвычайно важным знаком безопасности, сигналом ответственности, которую США берут на себя за безопасность Европы и мира».

До этого американский лидер посетил Киев, где провёл встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.