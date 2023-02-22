Антананариву, , 15:24 — REGNUM Число жертв обрушившегося на Мадагаскар циклона «Фредди» выросло до четырёх. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба бюро по управлению рисками и катастрофами республики.

Циклон «Фредди» над Мадагаскаром © Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным ведомства, стихия затронула 16,6 тыс. человек. До этого на Мадагаскаре сообщили о гибели одного человека — 27-летнего мужчины, утонувшего в море.

Отмечается, что пришедший вечером 21 февраля циклон принёс ливни, а также ветер, порывы которого достигали 50 метров в секунду. Населённые пункты подтапливало, у домов сносило кровли.

Стоит отметить, что циклон «Фредди» после Мадагаскара двинулся в сторону Мозамбика и Зимбабве. Там он может затронуть около 2,3 млн человек.

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