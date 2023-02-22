Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка

Донецк, , 15:15 — REGNUM Вооружённые формирования Украины подвергли обстрелам Кировский и Петровский районы Донецка. Об этом 22 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что обстрелы Кировского района Донецка со стороны киевских войск были зафиксированы в 13:40 (совпадает с мск) и 13:55 и в ходе них по городу было выпущено пять и шесть снарядов калибра 155 мм соответственно.

Кроме того, отмечается, что в 14:20 ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела Александровки в ДНР со стороны ВСУ погиб мирный житель.