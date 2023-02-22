Оренбург, 22 февраля, 2023, 15:13 — ИА Регнум. В Оренбургской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса, сообщает ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Автобус с 29 пассажирами опрокинулся в 12:10 по московскому времени на автодороге Оренбург — Казань в районе Татарской Каргалы.

«В автобусе находились 29 человек, из них четверо детей. Все были размещены в районном Доме культуры. Погибших нет», — сообщили в ведомстве.

По последней информации, все пассажиры продолжили движение на другом автобусе.

Предположительно, водитель автобуса не справился с управлением.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в результате столкновения лесовоза и микроавтобуса в Красноярском крае пострадали четыре человека.