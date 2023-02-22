Состояние здоровья Саакашвили продолжает ухудшаться из-за несбалансированного питания — врач

Тбилиси, , 15:10 — REGNUM Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили продолжает ухудшаться из-за того, что он всё ещё плохо питается. Об этом 22 февраля на пресс-конференции сообщила врач частной клиники «Вивамеди», где содержат политика, Тамара Даварашвили.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тенденция к ухудшению, так как масса тела остается очень низкой. К 20 февраля вес 67 кг 200 гр., индекс массы тела 18,2. Он очень слаб», — сказала Даварашвили.

По её словам, бывший президент чаще всего лежит в кровати, он мучается от болей в конечностях, которую врачи не могут снять. Врач отметила, что больше всего в лечении Саакашвили мешает то, что он придерживается несбалансированного питания.

Даварашвили сообщила, что медики постоянного объясняют экс-президенту важность правильного питания для выздоровления. Он и ранее питался «не идеально», но разнообразно, а с октября 2022 года политик ухудшил свой рацион. Кроме того, Саакашвили отказывается от питающих капельниц.

Напомним, сторонники и родственники Саакашвили используют плохое состояние его здоровья для требований освободить политика, так как он якобы умирает, находясь под стражей. При этом лечащие экс-президента врачи ранее сообщали, что он отказывается от еды и ряда лекарств. Несколько врачей из США заявляли, что у Саакашвили отравление тяжёлыми металлами и ряд других проблем, но потом выяснилось, что они получали десятки тысяч долларов за сотрудничество.

Читайте ранее в этом сюжете: Протестующие в Грузии потребовали освобождения Саакашвили