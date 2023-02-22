Москва, 22 февраля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин передаёт президенту России Владимиру Путину искренний привет. Об этом на встрече с российским лидером заявил член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

Антон Новодережкин/ТАСС Встреча президента РФ Владимира Путина и заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК Ван И

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«Позвольте мне передать вам искренний привет и пожелания председателя Си Цзиньпина», ― сказал политический деятель.

Он напомнил, что в конце 2022 года состоялась встреча председателя КНР с Путиным в формате видеоконференции, на которой были всесторонне обобщены достижения российско-китайских отношений, что «наметило грандиозный план» для их развития.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество России с Китаем имеет важное значение для стабилизации обстановки на международном уровне.