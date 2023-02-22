Тамбов, , 15:02 — REGNUM В Тамбове появится мемориал, посвященный подвигу участников специальной военной операции. Сегодня, 22 февраля, на месте будущего строительства мемориала появился закладной камень. В торжественной церемонии его открытия приняли участие глава Тамбовской области Максим Егоров, председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, военнослужащие, члены семей погибших участников специальной военной операции, представители волонтерского движения.

На церемонии установки закладного камня мемориала, посвященного подвигу участников специальной военной операции Пресс-служба Тамбовской областной думы

Право открыть закладной камень было предоставлено женам погибших участников СВО. Собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания. Прозвучал троекратный ружейный залп. Торжественным маршем прошли военнослужащие Тамбовского гарнизона.

Закладной камень мемориала, посвященного подвигу участников специальной военной операции Пресс-служба Тамбовской областной думы

Как отметил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, наш долг — чтить память лучших сынов Родины. «Буквально вчера в послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в очередной раз подчеркнул значение специальной военной операции для защиты интересов нашего государства. Память о героях, которые принимают участие в спецоперации и ценой собственной жизни отстаивают суверенитет России, борются с проявлениями нацизма, будет жить в наших сердцах. Для нас они все — герои и пример для подрастающего поколения», — сказал Евгений Матушкин.

Глава Тамбовской области Максим Егоров и председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин приняли участие в церемонии установки закладного камня мемориала, посвященного подвигу участников специальной военной операции Пресс-служба Тамбовской областной думы

Место установки будущего мемориала выбрано не случайно. Рядом находится мемориальный комплекс в память о воинах-интернационалистах Тамбовской области, которые не вернулись с афганской войны. В его строительстве активное участие принимали депутаты регионального парламента и его председатель Евгений Матушкин. Недалеко расположены парк Победы и Тамбовский государственный технический университет.

На церемонии установки закладного камня мемориала, посвященного подвигу участников специальной военной операции Пресс-служба Тамбовской областной думы

«Это воплощение идеи преемственности поколений, воспитания молодежи на примерах мужества и отваги защитников Родины. Подвиг победителей в Великой Отечественной войне, подвиг воинов-интернационалистов, подвиг участников специальной военной операции. Они исполняли свой долг в разное время, но всех их объединяет одно — беззаветная любовь к Отчизне», — подчеркнул Евгений Матушкин.

Также сегодня в Тамбове в три часа дня состоится митинг-концерт в преддверии Дня защитника Отечества и в поддержку специальной военной операции «Слава защитникам Отечества».