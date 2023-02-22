Красноярск, 22 февраля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. На данный момент площадь пожара на складе в Красноярске возросла до 12,5 тыс. квадратных метров. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба МЧС России.

Виктория Мельникова/ТАСС Пожар на складе в Красноярске

«Площадь пожара увеличилась до 12 500 квадратных метров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, уточняется, что в работах по ликвидации возгорания принимают участие 123 человека и также задействовано 43 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что площадь пожара, который ранее вспыхнул в складском здании в Красноярске, возросла до 7 тыс. квадратных метров.