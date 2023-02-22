Киев, 22 февраля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинскому парламенту ввести против финансовых учреждений Российской Федерации санкции сроком на 50 лет. Об этом в среду, 22 февраля, сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

Как отметил Зеленский, ограничительные меры должны предусматривать остановку любых операций с российскими банками, а также прекращение обслуживания российских электронных систем платежей.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно анонсировал участие Владимира Зеленского в открытии онлайн-встречи лидеров «Большой семерки» (G7).