Амурская область, 26 июня, 2003, 10:43 — ИА Регнум. 26 июня на заседании областного Совета народных депутатов во втором чтении был принят закон Амурской области "О внесении изменений и дополнений в Устав Амурской области". Теперь изменено наименование высшего должностного лица исполнительной власти области - "глава администрации области" на "губернатор". Теперь в течение 14 дней Леонид Коротков подпишет Закон "О внесении изменений и дополнений в Устав Амурской области", который вступит в силу через 10 дней после опубликования в официальном органе области - газете "Амурская правда". Цель принятия данного Закона - приведение Устава основного Закона Амурской области в соответствие с конституционными нормами федерального законодательства, сообщили в пресс-службе областной администрации.