Нижневартовск, Югра, , 14:52 — REGNUM В городе Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) предотвращена диверсия на участке Свердловской железной дороги. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В результате оперативно-разыскных мероприятий региональным управлением ФСБ РФ по Тюменской области пресечена попытка совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры», — рассказал собеседник агентства.

Также в пресс-службе управления ФСБ отметили, что следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 281 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как передавало ИА REGNUM, 17 февраля причастный к двум диверсиям на Московской железной дороге агент СБУ был заключен в СИЗО.

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