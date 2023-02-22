Херсон, 22 февраля, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Главной мыслью послания президента России Федеральному собранию стал тезис: «Народ и армия едины». Об этом, комментируя обращение Владимира Путина к парламенту, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

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18-е по счету послание главы государства было посвящено вопросам социальной помощи и поддержки мобилизованных граждан и их семей, роста МРОТ, развития инфраструктуры на уровне регионов, включая и освобожденные территории, экономики, образования и прочих приоритетных направлений, а также внешней политики.

Российский президент Владимир Путин обратился к каждому россиянину с благодарностью за проявленное мужество и решимость, подчеркнув, что большая часть населения выступила в поддержку специальной военной операции и действий государства по защите Донбасса. В особом порядке он поблагодарил и героев, которые защищают интересы отечества на передовой.

По словам президента, долг государства в сложившейся ситуации — помочь семьям, потерявшим родных, близких, чтобы они смогли достойно вырастить детей, дать им образование, профессию.

Владимир Путин дал поручение учредить особый государственный фонд, который будет оказывать адресную помощь семьям погибших в результате участия в боевых действиях военнослужащих, а также ветеранам — участникам СВО.

Помимо этого, глава государства заявил о необходимости ввести для участников военной спецоперации обязательный отпуск продолжительностью две недели и более раз в полгода без учета времени на дорогу.

Президент предложил установить МРОТ в размере 19 242 рублей с начала следующего года. Кроме того, он заявил о необходимости повышения размера социального налогового вычета.

По решению Путина субъекты РФ получат средства на национальные проекты, зарезервированные на следующий год, путем беспроцентных казначейских кредитов.

Также президент отметил значимость программы социальной газификации для инфраструктурного развития регионов. Путин заявил, что теперь программа газификации станет бессрочной.

Кроме того, он указал, что в рамках реализации программы капитального ремонта школ к концу 2023 года планируется обновить около 3,5 тысячи образовательных учреждений.

В целях совершенствования системы образования президент предложил вновь ввести привычную для россиян систему базовой подготовки специалистов с высшим образованием.

Глава государства уделил значительное количество времени и обсуждению кадровой подготовки армии и флота.

Подводя итоги своего выступления, Путин сделал особый акцент на поддержке фронта, которую сейчас обеспечивают все жители России.

Как сообщает сайт er.ru, Андрей Турчак, анализируя итоги выступления президента перед Федеральным собранием, отметил, что в наше непростое время россияне сплотились для достижения общей цели — обеспечения фронта всем необходимым для победы.

Секретарь генерального совета ЕР уверен, что главной мыслью сегодняшнего послания стал тезис: «Народ и армия едины». Он отметил, что в нашей стране так было всегда, и это единение уже не раз помогало приблизить победу.