Кадыров сообщил об отправке в зону СВО очередной группы выпускников университета спецназа

Грозный, , 14:47 — REGNUM Очередная группа выпускников Российского университета спецназа (РУС) вылетела из Грозного в зону проведения спецоперации. В составе группы добровольцы из всех регионов России. Об этом 22 февраля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, до отправки в зону СВО они прошли серьезную подготовку в РУС, а по прибытии на место им предстоит отработать полученные знания и навыки на третьем и четвертом рубежах.

«По прибытии на место ребята пройдут дополнительную подготовку на третьем и втором рубеже, перед тем как отправиться на первый. Такой подход обеспечивает ребятам высокую боеспособность и эффективно закрепляет их боевые навыки»,— написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Как отметил руководитель республики, к месту выполнения боевых задач группа добровольцев вылетела полностью подготовленными и экипированными, в чем немалая заслуга Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

Напомним, подготовку добровольцев из всех уголков России Чеченская Республика взяла на себя с самого начала спецоперации. Для этого в регионе имеется университет спецназа, где опытные инструкторы на учебных полигонах обучают военному искусству. За последний год в РУС обучили несколько тысяч человек.