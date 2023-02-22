Варшава, 22 февраля, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Представители компаний «Польские атомные электростанции» и американской Westinghouse подписали соглашение о проведении проектных работ по строительству первой в Польше АЭС. Об этом 22 февраля сообщила на брифинге министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

По её словам, в Польше с нетерпением ждут, когда будет подписано соглашение о возведении атомной станции. Это будет новым этапом в реализации проекта.

«Соглашение может быть подписано ещё в этом году перед летними каникулами», — сказала Москва.

Напомним, в Польше в 1983 году началось строительство АЭС «Жарновец» под Гданьском, но проект свернули в 1989 году. В стране есть только один работающий ядерный реактор, его используют только в исследовательских целях. Новую АЭС в Польше планируют начать строить в 2026 году, а завершить — в 2040-м.