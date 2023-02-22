Ван И назвал стабильно развивающимися отношения России и Китая

Москва, , 14:46 — REGNUM Отношения между Россией и Китаем развиваются стабильно и не подвержены влиянию третьих сторон. Об этом 22 февраля заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Ван И © Григорий Сысоев/Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Наши отношения не направлены на третьи страны, не подвержены давлению третьих сторон», — сказал он.

Также Ван И указал, у России и Китая имеется крепкий фундамент как в сфере экономики, так и в сферах политики и культуры.

«На фоне сложной, изменчивой международной ситуации китайско-российские отношения выдержали давление со стороны международного сообщества, очень стабильно развиваются», — отметил член Политбюро ЦК КПК.

Кроме того, он добавил, что Пекин готов к укреплению взаимного доверия и стратегического сотрудничества с Москвой для обеспечения интересов России и Китая, а также способствования развитию всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество России с Китаем имеет важное значение для стабилизации обстановки на международном уровне.