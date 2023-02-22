Донецк, , 14:40 — REGNUM В рядах ВСУ против российских солдат воюют британские офицеры. В основном это пулемётчики, стрелки, гранатомётчики и бронебойщики. Об этом рассказал украинский военный, взятый в плен под Авдеевкой.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Приходилось встречаться на фронте с иностранцами… Они непосредственно воевали с нами. Воевали, стреляли, не обучали. Были с нами. Британцы», ― сообщил в беседе с РИА Новости военнопленный.

По его словам, британские военные были вооружены РПГ «Муха» и противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин».

Пленный добавил, что между собой британцы говорили на английском, с бойцами ВСУ общались через переводчика. При этом с украинскими военными они «взаимодействовали нормально».

Украинский военный также рассказал, что до отправки на фронт в учебной части на территории Украины его и других призывников готовили британские инструкторы ― сержанты и офицеры.

«Человек десять», ― уточнил пленный.

Украинский пехотинец, служивший в 58-й бригаде украинских войск, был взят в плен на авдеевском направлении под селом Водяное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пленённый под Авдеевкой военнослужащий ВСУ сообщил о деятельности на стороне Киева британских, а также канадских офицеров и военных специалистов.