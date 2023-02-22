Москва, , 14:38 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил развитие российско-китайских отношений на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И, который с визитом прибыл в Москву.

Ван И и Владимир Путин © Антон Новодережкин/ТАСС

«Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали <…> мы достигаем новых рубежей», — сказал Путин.

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В двусторонней встрече с российской стороны также участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на встрече с Ван И в Москве 22 февраля попросил передать привет председателю КНР Си Цзиньпину.