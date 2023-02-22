Путин заявил, что в России ждут в гости Си Цзиньпина
Москва, 22 февраля 2023, 14:38 — REGNUM В Москве ждут в гости председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 22 февраля на встрече с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.
Отметив сложность международных отношений и тот факт, что «после распада двухполярной системы» они не улучшились, а напротив, «приобрели более острый характер», президент России указал на важность сотрудничества с Китаем.
Российский лидер добавил, что, хотя у Китая есть и внутриполитическая повестка, хотелось бы реализовать «планы и по личным встречам, которые дадут дополнительный толчок в развитии наших отношений».
Напомним, Ван И находится с визитом в Москве. Утром он провёл переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, позже его принял президент России.
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