Луганск, 22 февраля, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Главной мыслью оглашенного накануне послания президента России Федеральному собранию было единство народа и армии, которое необходимо для победы. Такое мнение в среду, 22 февраля высказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

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Восемнадцатое послание президента России Владимира Путина было посвящено мерам социальной поддержки, включая поддержку участников СВО и их семей, вопросам увеличения МРОТ, развития регионов, в том числе новых, экономики, образования и других сфер, а также внешней политики России.

В начале выступления Владимир Путин поблагодарил всех граждан страны за проявленные мужество и решимость. Президент подчеркнул, что большинство россиян поддержали СВО и действия по защите республик Донбасса. Кроме того, он отдельно поблагодарил всех героев, выполняющих задачи спецоперации.

«Наш долг — поддержать семьи, потерявшие родных, близких, помочь им вырастить детей, дать им образование, профессию», — сказал президент.

Глава государства выступил с инициативой создания специального государственного фонда, который будет помогать семьям погибших бойцов и ветеранов специальной военной операции.

Кроме того, президент предложил предусмотреть для всех военных — участников СВО — отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу.

Другой инициативой стало предложение по увеличению размера минимального размера оплаты труда до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. Вместе с тем глава государства поручил увеличить и размер социального налогового вычета.

Говоря о регионах, президент распорядился выделить средства на нацпроекты, которые были зарезервированы на 2024 год, через беспроцентные казначейские кредиты.

Также глава государства остановился на продолжении программы социальной газификации, которая оказывает прямое влияние на развитие инфраструктуры.

Он напомнил и о программе капремонта школ. По его словам, к концу 2023 года около 3,5 тысячи зданий школ должны быть приведены в порядок.

Говоря о развитии образования, президент предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием.

Отдельной задачей является повышение кадрового потенциала армии и флота.

В конце выступления Владимир Путин остановился на необходимости поддержки фронта и участии в этом жителей страны.

Комментируя итоги послания, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что сегодня вся страна консолидировалась ради общей идеи — все для фронта и все для победы, — пишет сайт er.ru.

«Главная мысль послания: народ и армия едины. И так в нашей стране было, есть и будет. И только так победим!» — заключил Турчак.