Представители стран ЕС обсудят продление санкций против России на девять месяцев — Politico

Брюссель, , 14:40 — REGNUM Постоянные представители входящих в Евросоюз стран 22 февраля обсудят предложение о продлении антироссийских санкций не на шесть, а на девять месяцев. Об этом сообщает газета Politico.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В Брюсселе обсуждают введение десятого пакета санкций против РФ. Его планируется принять к годовщине начала спецоперации по денацификации Украины.

По информации журналистов, изначально срок действия санкций планировали увеличить до года, но это было заблокировано Венгрией. Продление срока до девяти месяцев решено обсудить в качестве компромиссного варианта.

Напомним, 21 февраля глава МИД Словакии Растислав Качер нецензурно выругался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его несогласия с введением антироссийских санкций Евросоюзом.

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