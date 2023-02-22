Брюссель, 22 февраля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Постоянные представители входящих в Евросоюз стран 22 февраля обсудят предложение о продлении антироссийских санкций не на шесть, а на девять месяцев. Об этом сообщает газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В Брюсселе обсуждают введение десятого пакета санкций против РФ. Его планируется принять к годовщине начала спецоперации по денацификации Украины.

По информации журналистов, изначально срок действия санкций планировали увеличить до года, но это было заблокировано Венгрией. Продление срока до девяти месяцев решено обсудить в качестве компромиссного варианта.

Напомним, 21 февраля глава МИД Словакии Растислав Качер нецензурно выругался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его несогласия с введением антироссийских санкций Евросоюзом.