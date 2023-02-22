Путин назвал сотрудничество России и Китая очень важным для стабилизации международной обстановки

Москва, , 14:34 — REGNUM Важное значение для стабилизации обстановки на международном уровне имеет сотрудничество России с Китаем. Об этом 22 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР (КПК), членом Политбюро ЦК КПК Ван И в Москве.

Встреча президента РФ Владимира Путина и заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК Ван И © Антон Новодережкин/ТАСС

«Сотрудничество на международной арене между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией… имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки», — сказал он.

Кроме того, глава Российского государства уточнил, что Россия и КНР сотрудничают по всем другим направлениям: в гуманитарной сфере, в международных организациях, включая Организацию Объединенных Наций и Совбез ООН, где РФ является постоянным членом, БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества, а также ведут много совместной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин попросил передать привет председателю КНР Си Цзиньпину на встрече с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И.