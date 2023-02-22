Тверь, , 14:33 — REGNUM Новые задачи поставил губернатор Тверской области Игорь Руденя, выступая сегодня, 22 февраля, на заседании регионального правительства, по итогам прозвучавшего накануне послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Владимир Путин определил приоритеты для работы государственной власти на федеральном и региональном уровнях. В социальной сфере в первую очередь это комплексная, персональная работа с участниками специальной военной операции и их семьями, — сказал Игорь Руденя. — Кроме того, президент сообщил о продолжении газификации — программа станет постоянной. Также Владимир Путин обратил внимание на необходимость развития в стране и регионах внешнеэкономических связей, поддержку предпринимательства всех форм. Сегодня устойчивость экономики — это качество жизни наших граждан: трудоустройство, возможность обучения, создания семьи».

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, губернатор поручил аппарату правительства совместно с минэкономразвития и минфином региона подготовить перечень мероприятий для дальнейшей работы в регионе по направлениям, обозначенным в послании. В том числе это обеспечение укоренной реализации национальных проектов. «Благодаря решению о предоставлении федеральных средств, которое вчера озвучил президент, мы сможем ускорить и ввод наших социальных объектов — школ, спортивных сооружений и других», — подчеркнул Игорь Руденя.

Итоги работы по национальным проектам в 2022 году были рассмотрены на заседании правительства. Всего в Тверской области реализовано 48 региональных проектов в рамках 12 нацпроектов. Они включали проведение 268 мероприятий, а также строительство, ремонт или модернизацию 28 объектов. По нацпроектам «Демография», «Образование», «Здравоохранение» и «Культура» обеспечен ввод новых объектов — детских садов в Твери и Вышнем Волочке, 21 фельдшерско-акушерского пункта и 7 врачебных амбулаторий, в школах создано 90 центров «Точка роста», оснащены спортзалы, проведен ремонт домов культуры, школ искусств в районах и округах области.

По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» продолжается создание речного порта и комплекса обеспечивающей инфраструктуры в устье Шоши в Конаковском районе. По проекту «Жилье и городская среда» благоустроено 94 объекта комфортной городской среды. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано свыше 440 км дорог в Твери, региональных и межмуниципальных трасс. Ведется строительство Западного моста.

Регион также реализует мероприятия нацпроектов, направленных на улучшение жилищных условий граждан, сохранение экологии, поддержку бизнеса, повышение производительности труда, развитие международной кооперации и экспорта, цифровой экономики. В планах на текущий год обозначено строительство новых учреждений образования, здравоохранения, ряда спортивных объектов, в том числе это новые школы в Твери, Максатихе и Конаковском районе. Будут продолжены работы по реконструкции водозаборов Ржев-1 и Ржев-2. Планируется отремонтировать более 400 км дорог, продолжить обустройство общественных пространств и реализовать другие проекты, направленные на повышение качества жизни граждан.

Игорь Руденя поставил задачу обеспечить реализацию в 2023 году мероприятий нацпроектов с высоким качеством и в установленные сроки.

Глава региона особо отметил — при развитии агломераций, активном строительстве жилья в городских районах важно предусматривать ввод необходимых социальных объектов.