Тверь, 22 февраля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Новые задачи поставил губернатор Тверской области Игорь Руденя, выступая сегодня, 22 февраля, на заседании регионального правительства, по итогам прозвучавшего накануне послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Владимир Путин определил приоритеты для работы государственной власти на федеральном и региональном уровнях. В социальной сфере в первую очередь это комплексная, персональная работа с участниками специальной военной операции и их семьями, — сказал Игорь Руденя. — Кроме того, президент сообщил о продолжении газификации — программа станет постоянной. Также Владимир Путин обратил внимание на необходимость развития в стране и регионах внешнеэкономических связей, поддержку предпринимательства всех форм. Сегодня устойчивость экономики — это качество жизни наших граждан: трудоустройство, возможность обучения, создания семьи».

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, губернатор поручил аппарату правительства совместно с минэкономразвития и минфином региона подготовить перечень мероприятий для дальнейшей работы в регионе по направлениям, обозначенным в послании. В том числе это обеспечение укоренной реализации национальных проектов. «Благодаря решению о предоставлении федеральных средств, которое вчера озвучил президент, мы сможем ускорить и ввод наших социальных объектов — школ, спортивных сооружений и других», — подчеркнул Игорь Руденя.

Итоги работы по национальным проектам в 2022 году были рассмотрены на заседании правительства. Всего в Тверской области реализовано 48 региональных проектов в рамках 12 нацпроектов. Они включали проведение 268 мероприятий, а также строительство, ремонт или модернизацию 28 объектов. По нацпроектам «Демография», «Образование», «Здравоохранение» и «Культура» обеспечен ввод новых объектов — детских садов в Твери и Вышнем Волочке, 21 фельдшерско-акушерского пункта и 7 врачебных амбулаторий, в школах создано 90 центров «Точка роста», оснащены спортзалы, проведен ремонт домов культуры, школ искусств в районах и округах области.

По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» продолжается создание речного порта и комплекса обеспечивающей инфраструктуры в устье Шоши в Конаковском районе. По проекту «Жилье и городская среда» благоустроено 94 объекта комфортной городской среды. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано свыше 440 км дорог в Твери, региональных и межмуниципальных трасс. Ведется строительство Западного моста.

Регион также реализует мероприятия нацпроектов, направленных на улучшение жилищных условий граждан, сохранение экологии, поддержку бизнеса, повышение производительности труда, развитие международной кооперации и экспорта, цифровой экономики. В планах на текущий год обозначено строительство новых учреждений образования, здравоохранения, ряда спортивных объектов, в том числе это новые школы в Твери, Максатихе и Конаковском районе. Будут продолжены работы по реконструкции водозаборов Ржев-1 и Ржев-2. Планируется отремонтировать более 400 км дорог, продолжить обустройство общественных пространств и реализовать другие проекты, направленные на повышение качества жизни граждан.

Игорь Руденя поставил задачу обеспечить реализацию в 2023 году мероприятий нацпроектов с высоким качеством и в установленные сроки.

Глава региона особо отметил — при развитии агломераций, активном строительстве жилья в городских районах важно предусматривать ввод необходимых социальных объектов.