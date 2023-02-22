МО РФ: Россия будет соблюдать ограничения СНВ-3 по количеству носителей ядерных боезарядов

Москва, , 14:32 — REGNUM Россия продолжит соблюдать такие положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, как ограничения по количеству носителей ядерных боезарядов и процедура по обмену уведомлениями. Об этом 22 февраля сообщил в Госдуме заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС © Илья Питалев/РИА Новости

«Что касается уровней, которые были объявлены Владимиром Владимировичем по количеству носителей ядерных боезарядов, они также будут соблюдаться. <…> И, соответственно, процесс обмена уведомлений в рамках соглашений 1988 года между Советским Союзом и США также налажен, он существует и будет реализован в полном объеме», — заявил представитель Минобороны.

Как отметил Ильин, эти обязательства направлены на предотвращение ложных срабатываний. Данная мера необходима для поддержания стратегической стабильности, подчеркнул генерал.

Напомним, в ходе своего послания Федеральному собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о приостановлении участия России в Договоре по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он распространяется в том числе на существующие типы тяжелых бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.