Шебекино, Белгородская область, 22 февраля, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Ещё один человек доставлен в больницу после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор области Вячеслав Гладков.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

По уточненной информации, в больницу попал мужчина с контузией. Его состояние оценивается как средней тяжести.

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«Пожар в торговом центре ликвидирован. Спасатели проливают и охлаждают конструкции», — сообщил Гладков.

Кроме того, губернатор отметил, что в результате повторного обстрела повреждена кровля частного жилого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля при обстреле города Шебекино со сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся торговый центр, пострадал человек.