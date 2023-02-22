Вашингтон, 22 февраля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Америка начала поставку на Украину высокоточных дальнобойных боеприпасов. Речь идет о модифицированной версии бомбы JDAM-ER, способной поражать цели на расстоянии более 70 км, сообщает 22 февраля информационное агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Известно, что эти наводящиеся при помощи GPS боеприпасы киевские власти получат как «высокоточные авиационные боеприпасы» в рамках объявленного пакета на $1,85 млрд. Заказ должен быть исполнен к 30 июня.

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JDAM-ER представляет собой комплект модернизации для авиабомбы с модулем коррекции и раскрывающимися в полете крыльями, позволяющими бомбе планировать к своей цели на большое расстояние. Данная модификация ER имеет увеличенную до 72 км дальность полета при сбросе с высоты в 14 км.

Официально Пентагон информацию не подтвердил, но и не опроверг: представитель ведомства Келли Флинн отказалась от комментария, сославшись на меры безопасности.

«Комплекты Extended Range могут быть использованы для атаки российских фронтов или тыловых районов второго эшелона в Украине. Следите за распространением огневой мощи, включая JDAM-ER, когда Украина захочет продвинуться вперед», — отмечает специалист по системам ВВС и президент компании IRIS Independent Research Ребекка Грант.

Если Запад поставит Киеву комплекты JDAM-ER для наведения бомб, то безопасных мест в Донбассе практически не останется, считает советник Пушилина Ян Гагин.

По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, реальные истоки украинского кризиса лежат в высокомерии Запада и его абсолютном нежелании считаться с чужими интересами, даже когда речь идет о таких важнейших вещах, как безопасность государства.

«Международное право и публичный порядок, основанный на его верховенстве, были грубо попраны коллективным Западом с первыми натовскими бомбами, сброшенными на Югославию», — подчеркнул он в январе 2023 года на заседании СБ ООН.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники известило о начале поставок из Америки бомб JDAM-ER. При их помощи Украина сможет поражать цели, расположенные на расстоянии более 70 километров. Модифицированную версию боеприпаса прямого поражения киевские власти получат в рамках объявленного пакета на $1,85 млрд.

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