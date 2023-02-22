Москва, , 14:26 — REGNUM Передать привет председателю КНР Си Цзиньпину попросил президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И.

Ван И и Владимир Путин © Антон Новодережкин/ТАСС

Глава государства на встрече с китайским гостем отметил, что хотел бы воспользоваться случаем «и в начале беседы прямо передать самые наилучшие пожелания нашему, моему другу, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину».

Ранее Ван И встретился в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и сказал, что будет углублять сотрудничество с Россией.

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