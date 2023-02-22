Мелитополь, 22 февраля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Свое 18-е послание президент РФ Владимир Путин посвятил проблемам социальной поддержки и поддержки участников СВО и их семей. Также он обратился к вопросам увеличения МРОТ, развития регионов, в том числе новых, развития экономики, образования и других сфер, внешней политики РФ.

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Глава государства выразил в адрес жителей России признательность за мужество и решимость, напомнив, что абсолютное большинство россиян поддержали как СВО, так и идею необходимости защищать Донбасс. Также президент поблагодарил всех героев, выполняющих задачи спецоперации. Владимир Путин указал, что считает долгом государства поддержку семей, которые в ходе СВО потеряли родных и близких, помощь им в воспитании и образовании детей.

Он отдал распоряжение открыть отдельный государственный фонд адресной поддержки семьям погибших и ветеранам специальной военной операции.

Помимо этого, Владимир Путин выдвинул инициативу введения для всех военнослужащих — участников СВО — регулярного отпуска продолжительностью не менее 14 дней (без учёта времени на дорогу), который им будут выделять не реже чем раз в полгода.

Среди других предложений президента — ввести с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в сумме 19 242 рублей. Также глава государства распорядился увеличить размер социального налогового вычета. Кроме того, регионы смогут получить средства на нацпроекты, зарезервированные на 2024 год, благодаря беспроцентным казначейским кредитам, отметил Путин.

Также инфраструктурное развитие будет происходить под непосредственным влиянием программы социальной газификации. Теперь для россиян программа будет действовать постоянно, добавил президент.

Владимир Путин также напомнил, что в ходе исполнения программы капремонта школ, к концу 2023 года будут отремонтированы почти 3,5 тысячи зданий.

В целях развития сферы образования Путин предложил вернуть традиционную для России базовую подготовку специалистов с высшим образованием.

Особое внимание президент уделил росту кадрового потенциала армии и флота.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя текст послания, заявил, что сегодня вся страна объединилась ради общей цели — все для фронта и все для победы, — сообщает сайт er.ru. По мнению Турчака, основной в послании стала идея: «Народ и армия едины». «И так в нашей стране было, есть и будет. И только так победим!» — подвел итоги послания Андрей Турчак.